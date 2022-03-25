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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرق مثل الألماظ.. ندى موسي بإطلالة شتوية عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة ندى موسي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت فيها بإطلالة شتوية مرتديةً جاكت جلد إسود ،ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل الي ترابي وتناثر خصلات شعرها الكيرلي.

 

وعلقت قائلةً " أشرق مثل الإلماظ".

 

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها عبر التعليقات.

 

في سياق آخر شاركت الفنانة ندى موسى في مسلسل البحث عن علا مع هند صبري، والذي تعود فيه النجمة هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات للشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

علا" التي أنجبت ولدا وبنت تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عدد كبير من النجوم.

يعتبر المسلسل من أحدث مسلسلات نتفيلكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام وزوجة و رائدة أعمال.

 

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