سعر اليورو في البنوك اليوم الجمعة 25 - 3 - 2022

استقرت أسعار صرف اليورو اليوم الجمعة 25-3-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى القطاع المصرفي المصري، ويستعرض صدى البلد سعر اليورو في البنوك خلال السطور التالية:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

20.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

20.05 جنيه للشراء.

20.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.001 جنيه للشراء.

20.209 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

20.04 جنيه للشراء.

20.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.03 جنيه للشراء.

20.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.10 جنيه للشراء.

20.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك التنمية الصناعية

20.22 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك أبو ظبي التجاري

20.22 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك أبو ظبي الأول

20.22 جنيه للشراء.

20.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المتحد

20.23 جنيه للشراء.

20.47 جنيه للبيع.