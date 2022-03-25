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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: لدينا 51 ألف منشأة صناعية ونسعى لتوفير مناخ استثماري جيد

لجنة الصناعة بالنواب
لجنة الصناعة بالنواب في اجتماع مع محافظ الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا بديوان عام المحافظة مع أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة السيد محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، وذلك لمناقشة كيفية توفير مناخ استثماري مناسب لأصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغير بالإسكندرية ومدى تفعيل القانون 152لسنة ٢٠٢٠ و تذليل  العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة و توفير فرص عمل للشباب.

شهد الإجتماع النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بمجلس النواب، و النائبة هالة فوزي وكيل اللجنة، و النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة، و النائب مارسيل سمير امين سر اللجنة، و المستشار وليد أحمد مستشار وزير التنمية المحلية، و الدكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق بقطاع الضرائب بوزارة المالية، محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الملك رئيس قطاع الفروع بجهاز تنمية المشروعات، و الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب طارق السيد، و النائب أحمد المصري، ولفيف من أعضاء مجلس النواب من أعضاء اللجنة.

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و خلال الإجتماع، أكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدا لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتوفير مناطق صناعية مدعمة بكافة السبل التى تساعد أصحاب المصانع على الإنتاج،  وأشار المحافظ أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية وهى العاصمة الاقتصادية أيضا  مشيرا إلي أنه لدينا  ٥١ ألف منشأة صناعية كثيفة العماله ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى  ١٤٣ ألف محل تجاري بالإسكندرية.


وخلال الإجتماع؛ أعلن محافظ الإسكندرية عن إطلاق مبادرة لعام ٢٠٢٢  لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة على مستوى المحافظة يشارك فيها كافة الجهات المعنية.

وعن الأسواق العشوائية؛ أكد الشريف أن الإسكندرية بها العديد من الا سواق العشوائي ويوجد ببعض الأسواق  ما لا يقل ١٠٠٠ بائع جائل مما أدى إلى التعدي على الطريق العام و أدى إلى اختناق مروري في العديد من الشوارع مشيرا إلى قيام المحافظة الفترة الماضية بوضع مخطط متكامل  لحل هذه المشكلة من الجزور وتم البدء بالفعل في سوق محطة مصر الذى يتم تطويره حاليا بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية  ليكون أول نموذج لسوق حضاري يتم فيه استيعاب الباعة الجائلين .

الاسكندرية مجلس النواب المشروعات الصغيرة التنمية المحلية جهاز تنمية المشروعات محافظ الاسكندرية

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