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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعلامة النصر .. ساويرس يساند منتخب مصر من المدرجات

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

ظهر المهندس نجيب ساويرس في مدرجات ملعب "استاد القاهرة" قبل انطلاق مباراة مصر والسنغال، والمقرر لها في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن المباراة الفاصلة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وعلق ساويرس علي الصورة الذي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "‏يا رب".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرفع محمد صلاح حلم المصريين من جديد للوصول لأهم بطولة دولية عاشت بعيدا عن مصر خلال أعوام عدة.

محمد صلاح قائد الجيل الحالي الذي نجح في التأهل الي المونديال الماضي بروسيا 2019 بعد هدفه في الوقت القاتل أمام الكونغو.

ويحلم المصريين للتواجد ضمن المنتخبات الكبيرة في نهائيات كأس العالم وهو الانجاز الذي يظل في أذهان عشاق الساحرة طوال 4  أعوام.

وتعيش الجماهير المصرية لحظة عصيبة خوفا من غياب الإنجاز لمدة طويلة مرة أخرى.  

وللمنتخب المصرى شرف المشاركة فى 3 دورات من قبل فى نهائيات كأس العالم وأصبحت الرابعة على المشارف بعد وصوله للمرحلة النهائية والدور الفاصل بمواجهة منتخب السنغال فى مباراتين ذهابا وايابا لحسم المنتخب المتأهل الى مونديال قطر 2022.

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٢٠٢٢٠٣٢٥_٢٠١٠٠٩
المهندس نجيب ساويرس يساند منتخب مصر من المدرجات تصفيات كأس العالم منتخب السنغال

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