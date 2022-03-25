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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيض الاستهلاك بالمنازل

محافظ القاهرة يدعو المواطنين للمشاركة في ساعة الأرض غدا

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة ستشارك غدًا السبت، في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة ٥٠% لمدة ساعة من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة  وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات .


وأكد محافظ القاهرة  أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة  للمشاركة فى هذا الحدث كما دعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم  مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وهو أحد أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى مؤتمر المناخ العالمىCOP 27 المقرر انعقاده فى نوفمبر ٢٠٢٢ بشرم الشيخ، كما تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسئولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل  الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى .

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يذكر أن الدعوة لهذه الحملة، بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام ٢٠٠٧ وشارك بها أكثر من ٢ مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار "ساعة للأرض" ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها فى الأعوام التالية .

القاهرة العاصمة استهلاك الطاقة ساعة الأرض المبانى العامة الموارد الطبيعية

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