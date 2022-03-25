حراس منتخب مصر يبدأون الإحماء قبل انطلاق مباراة السنغال

دخل حراس منتخب مصر أرضية ستاد القاهرة، لإجراء عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة السنغال في المباراة المؤهلة لـ كأس العالم قطر 2022

ولاقى حراس منتخب مصر ومدربهم عصام الحضري تصفيقًا حارًا من الجماهير المتواجدة في ستاد القاهرة، ليقابلوهم برد التحية.

وتُقام مباراة منتخبي مصر والسنغال في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي بحضور 65 ألف متفرج، في ذهاب الدور الثالث والنهائي، المؤهل لكأس العالم عن قارة أفريقيا.

ويسعى منتخب مصر للانتقام من الخسارة أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بداكار.

وستقام مباراة الإياب بين مصر والسنغال، يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بالعاصمة السنغالية داكار.

وتُقام مباراة منتخبي مصر والسنغال في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي بحضور 65 ألف متفرج، في ذهاب الدور الثالث والنهائي، المؤهل لكأس العالم عن قارة أفريقيا.

ويسعى منتخب مصر للفوز وتعويض من الخسارة أمام السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب بداكار.

وستقام مباراة الإياب بين مصر والسنغال، يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة بالعاصمة السنغالية داكار.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، عمر جابر .

‏خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد صلاح

تشكيل السنغال لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ساليو سيس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، بونا سار

وسط الملعب: شيخ كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريسا جايي.

الهجوم: ساديو ماني، فامارا ديادهيو، إسماعيلا سار.