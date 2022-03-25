محمد هنيدى عبر تويتر: بلادي بلادي.. الاستاد بيتهز

نشر الفنان محمد هنيدى تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل التغريدات القصيرة والصور والفيديوهات "تويتر".

وعلق قائلاً :" بلادي بلادي .. الاستاد بيتهز ".

بلادي بلادي .. الاستاد بيتهز ❤ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) March 25, 2022

وبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منافسه السنغال اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .

ويرفع محمد صلاح حلم المصريين من جديد للوصول لأهم بطولة دولية عاشت بعيدا عن مصر خلال أعوام عدة.

محمد صلاح قائد الجيل الحالي الذي نجح في التأهل الي المونديال الماضي بروسيا 2019 بعد هدفه في الوقت القاتل أمام الكونغو .

ويحلم المصريون للتواجد ضمن المنتخبات الكبيرة في نهائيات كأس العالم وهو الانجاز الذي يظل في أذهان عشاق الساحرة طوال 4 أعوام .

وتعيش الجماهير المصرية لحظة عصيبة خوفا من غياب الإنجاز لمدة طويلة مرة أخرى.

وللمنتخب المصرى شرف المشاركة فى 3 دورات من قبل فى نهائيات كأس العالم وأصبحت الرابعة على المشارف بعد وصوله للمرحلة النهائية والدور الفاصل بمواجهة منتخب السنغال فى مباراتين ذهابا وايابا لحسم المنتخب المتأهل الى مونديال قطر 2022.