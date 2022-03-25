فرحة بين أبناء المنوفية عقب هدف صلاح في مرمى السنغال .. فيديو

سادت حالة من الفرحة بين أبناء محافظة المنوفية، وذلك عقب إحراز اللاعب العالمي محمد صلاح الهدف الاول في مباراة مصر والسنغال.

وتوافد العشرات من أبناء محافظة المنوفية علي المقاهي والكافيتريات من أجل مشاهدة مبارة مصر والسنغال في جولة الذهاب من المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتتكون المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم من مباراتين الأولى ستلعب في القاهرة والثانية في السنغال ويتأهل لنهائيات كأس العالم الفريق الفائز بمجموع المباراتين، ويسعى المنتخب المصري لحسم الأمر في المباراة الأخيرة خاصة أنها في القاهرة على أرضه ووسط جماهيره.