عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة بين أبناء المنوفية عقب هدف صلاح في مرمى السنغال .. فيديو

الهدف الاول لصلاح
الهدف الاول لصلاح

سادت حالة من الفرحة بين أبناء محافظة المنوفية، وذلك عقب إحراز اللاعب العالمي محمد صلاح الهدف الاول في مباراة مصر والسنغال.

وتوافد العشرات من أبناء محافظة المنوفية علي المقاهي والكافيتريات من أجل مشاهدة مبارة مصر والسنغال في جولة الذهاب من المرحلة الفاصلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتتكون المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم من مباراتين الأولى ستلعب في القاهرة والثانية في السنغال ويتأهل لنهائيات كأس العالم الفريق الفائز بمجموع المباراتين، ويسعى المنتخب المصري لحسم الأمر في المباراة الأخيرة خاصة أنها في القاهرة على أرضه ووسط جماهيره.

مباراة مصر والسنغال محمد صلاح كأس العالم محافظة المنوفية المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

إصابة دامية لـ محمد عبد المنعم في مباراة مصر والسنغال

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس للاحتفال بـ ساعة الأرض| مستند

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

نقف بجانبكم .. مصر تدين هجمات الحوثي الإرهابية على السعودية

منتخب مصر يهز شباك السنغال بعد 4 دقائق من بداية المباراة..شاهد

ترشيحاتنا

تصفيات كأس العالم.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين غانا ونيجيريا

بوتين يوقع قانونا بشأن ناشري"الأكاذيب" عن أعمال روسيا في الخارج

منتخب مصر يتقدم على السنغال 1-0 في الشوط الأول

أكبر ألغاز التاريخ.. الجفاف وراء هجرة «الفايكينج» من جرينلاند وتأسيس الدول الإسكندنافية

مقاتلات الجيل الرابع والدبور.. واشنطن تنشر حاملة الطائرات ترومان في البحر المتوسط

30 دقيقة.. منتخب مصر يفقد محمد عبد المنعم والسنغال يضغط للتعديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد شرب الحلبة قبل النوم

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال .. فيديو

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية.. رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ