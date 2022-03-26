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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة تشارك في ساعة الأرض اليوم

ساعة الأرض
ساعة الأرض

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المشاركة اليوم السبت، في الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى "ساعة الأرض" بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50% لمدة ساعة، من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة  وكافة المباني العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات.


وأكد محافظ القاهرة أن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة  للمشاركة فى هذا الحدث .

ودعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم  مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وهو أحد أهم الموضوعات التى سيتم مناقشتها فى مؤتمر المناخ العالمىCOP 27 المقرر انعقاده فى نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، كما تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسئولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل  الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى .

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يذكر أن الدعوة لهذه الحملة، بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام 2007 وشاركت بها أكثر من 2 مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار "ساعة للأرض" ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها في الأعوام التالية.

القاهرة ساعة الأرض إطفاء الإنارة الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة ظاهرة الاحتباس الحراري

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