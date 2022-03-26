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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم ..يستمر إلى الأحد.....جامعة حلوان تنظم معرض مستلزمات رمضان…الشائعات وحروب الجيل الرابع بفعاليات اليوم الثاني لسلسلة ألف باء سياسة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

٢٩ مارس … جامعة القاهرة تنتهى من تنظيم مرجان المسرح الجامعى

تستمر جامعة القاهرة ، فى تنظيم مرجان المسرح الجامعى  للعروض الطويلة حتى يوم الثلاثاء 29 من مارس الجارى ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و إشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب .

 

يستمر إلى الأحد.....جامعة حلوان تنظم معرض مستلزمات رمضان

نظمت جامعة حلوان مستلزمات رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،وٱشراف الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد لدراسة المشكلات، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محبي مصر معرض بقيادة الدكتور محمود بكرى رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة وعضو مجلس الشيوخ.

 

 الاحد.. قافلة تنموية شاملة من جامعة عين شمس لمحافظة البحر الأحمر

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية العسكرية ، قافلة تنموية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر وذلك في الفترة من 27  إلى 31 من مارس الجاري ، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

 

الشائعات وحروب الجيل الرابع بفعاليات اليوم الثاني لسلسلة ألف باء سياسة


تواصل جامعة عين شمس، فعاليات سلسلة ألف باء سياسة التى ينظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية التربية، فى إطار الموسم الثقافي والفنى للجامعة.

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