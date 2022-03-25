خلفها الأهرامات.. أحدث ظهور لـ يسرا عبر إنستجرام

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة " إنستجرام ".

وظهرت يسرا فيها بـ إطلالة مميزة ، مرتديةً فستاناً أبيض ومعتمدة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي، وظهر في خلفها الأهرامات .

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها من خلال التعليقات .

ويذكر أنه قد طرح البرومو الرسمى لـ مسلسل أحلام سعيدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا.

وأتسم برومو مسلسل أحلام سعيدة بالكوميديا، حيث ظهرت الفنانة يسرا لأول مرة بدور سيدة أستقراطية ذات حس كوميدى.

تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة فى إطار كوميدى إجتماعى حول مجموعة من السيدات تجمعهن صداقة ، وخلال الأحداث نتعرف على الجانب الشخصي لكل منهن.

ويشارك فى بطولة مسلسل أحلام كل من يسرا - غادة عادل - مى كساب - انتصار - شيماء سيف

ومن إخراج عمرو عرفة، ومن تأليف هالة خليل.