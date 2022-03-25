الأوليمبية تهنئ منتخبنا الوطني بالفوز على السنغال

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام لفوز المنتخب الأول لكرة القدم على منتخب السنغال بهدف نظيف في مباراة الذهاب للمرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم قطر 2022 والتي أقيمت في استاد القاهرة اليوم.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب الأول لكرة القدم والجهاز الفني على هذا الفوز والاداء الرجولي والحماسي خلال المباراة والذي يأتي استمرارا لأداء وروح اللاعبين خلال الفترة الحالية.

و يتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق للمنتخب الأول لكرة القدم في مباراة العودة أمام منتخب السنغال المقرر لها يوم الثلاثاء القادم في مدينة داكار السنغالية وأن يوفق منتخبنا الوطني لكرة القدم ويحقق طموحات الجماهير المصرية في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي ضربت مثال يحتذى به في دعم المنتخب بالتواجد في مباراة اليوم وتشجيع المنتخب في أفضل صورة تعبر عن الجماهير المصرية الرائعة.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخبنا الوطني لكرة القدم قادر على تحقيق الفوز في مباراة العودة واستمرار انتصارات الرياضة المصرية التي تحقق إنجازات عديدة في الفترة الحالية في ظل دعم الدولة المصرية الغير محدود والذي لم تجده الرياضة المصرية من قبل وكان نتيجة هذا الدعم رفع اسم مصر في العديد من المحافل الدولية.