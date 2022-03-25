عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأوليمبية تهنئ منتخبنا الوطني بالفوز على السنغال

فرحة المنتخب
فرحة المنتخب

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة جمال علام لفوز المنتخب الأول لكرة القدم على منتخب السنغال بهدف نظيف في مباراة الذهاب للمرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم قطر 2022 والتي أقيمت في استاد القاهرة اليوم.
ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبي المنتخب الأول لكرة القدم والجهاز الفني على هذا الفوز والاداء الرجولي والحماسي خلال المباراة والذي يأتي استمرارا لأداء وروح اللاعبين خلال الفترة الحالية.
و يتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التوفيق للمنتخب الأول لكرة القدم في مباراة العودة أمام منتخب السنغال المقرر لها يوم الثلاثاء القادم في مدينة داكار السنغالية وأن يوفق منتخبنا الوطني لكرة القدم ويحقق طموحات الجماهير المصرية في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي ضربت مثال يحتذى به في دعم المنتخب بالتواجد في مباراة اليوم وتشجيع المنتخب في أفضل صورة تعبر عن الجماهير المصرية الرائعة.
ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخبنا الوطني لكرة القدم قادر على تحقيق الفوز في مباراة العودة واستمرار انتصارات الرياضة المصرية التي تحقق إنجازات عديدة في الفترة الحالية في ظل دعم الدولة المصرية الغير محدود والذي لم تجده الرياضة المصرية من قبل وكان نتيجة هذا الدعم رفع اسم مصر في العديد من المحافل الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

96 ألف جنيه مصرى.. سعر حقيبة هيفاء وهبى يثير الجدل

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس للاحتفال بـ ساعة الأرض| مستند

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

ترشيحاتنا

الأوقاف توجه بسرعة إعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى قبل بداية رمضان.. فيديو

أول رد من ماكرون على إعلان بوتين بيع الغاز الروسي بالروبل

موجة حر تذيب جليد القطب الجنوبي.. اعرف تأثيره على كوكب الأرض

96 ألف جنيه مصرى.. سعر حقيبة هيفاء وهبى يثير الجدل

تصفيات كأس العالم.. غانا تفرض التعادل السلبي على نيجيريا وتأجل الحسم

أمير المصرى عن مشاركته بمسلسل الاختيار 3: محظوظ وشرف كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة إلى الكاريبي.. زيارة كيت ميدلتون وويليام إلى مدرسة في جزر الباهاما

فوائد شرب الحلبة قبل النوم

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

وصول حافلة منتخب مصر إلى ستاد القاهرة لمواجهة السنغال في تصفيات المونديال .. فيديو

خبرة كبيرة في المفاعلات النووية.. رحيل العالم النووى المصري حسن سويلم

تشكيل منتخب مصر في مواجهة السنغال بتصفيات المونديال . فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ