خبير اقتصادي: انصح المواطن باستشارة موظف البنك قبل قطع شهادة الادخار القديمة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، لا أنصح المواطن بقطع شهادة الادخار القديمة والدخول في شهادة جديدة إلا بعد استشارة موظف البنك لان هذا القرار يبنى على عدة أمور منها معرفة سعر الفائدة على شهادة الحالية وتاريخ انتهاء هذه الشهادة وحجم المبلغ الذي حصلته هذه الشهادة.

وأضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج" التاسعة" المذاع على قناة الأولى، أنه من الممكن أن تكون تكلفة قطع الشهادة للانتقال إلي شهادة أخرى تتخطي 60% من العوائد التي حصلها فعليا وعلى ذلك يجب أن يستشير موظف البنك قبل إتمام العملية.



وكشف ان عوائد شهادات الـ 18% بالبنوك تجاوز 160 مليار جنيه، وجاءت من خلال أموال المواطنين بالبنوك وجزء منها من أموال خارج البنوك وجزء آخر من الاستثمارات الخارجية.