اقترب الحلم ..رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب القومي بالفوز على السنغال

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب القومي بفوزه علي منتخب السنغال، في المباراة الاولي الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي منذ قليل، إن لاعبي المنتخب الوطني اثبتوا انهم رجال قادرين علي تحقيق آمال وتطلعات الجماهير المصرية الغفيرة ، لافتا الي أن المباراة القادمة في السنغال تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ علي المكسب، وضمان الوصول للمونديال العالمي .

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالتفاف الجماهير المصرية حول المنتخب القومي، وحرصهم علي التشجيع طوال ال90 دقيقة، مؤكدا انهم كانوا اللاعب رقم واحد في المباراة واستطاعوا بتشجيعهم المتواصل علي اعطاء الثقة للمنتخب الوطني، وتسببوا في إحداث رهبة كبيرة للاعبي المنتخب السنغالي .

وأوضح أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي يوجه دائما بدعم الأبطال الرياضيين في مختلف المجالات، مشددا على أهمية استغلال لاعبي المنتخب ذلك الدعم اللا محدود من القيادة السياسية واستكمال المشوار بتحقيق حلم 100 مليون مصري في الوصول للمونديال قائلا : اقترب الحلم للصعود .

يذكر أن المنتخب المصري فاز علي نظيره السنغالي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، والتي انطلقت في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى، ويخوض المنتخب مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال.