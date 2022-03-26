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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وهمي .. خبير يحذر من الاستثمار في العملات الرقمية

صدى البلد

قال الدكتور عصام الجوهري، استاذ وخبير نظم المعلومات والتحول الرقمي، أن أمريكا سمحت لبعض ماكينات اatm بالتعامل مع العمل الإلكترونية ولكن تم الغاء الخدمات مرة أخري، مشيرا إلي التجربة كانت مرتبكة لأنها كل بنوك العالم حظرت تداول العملات الرقمية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة،  المذاع على القناة الأولي، أن الاتجار في العملة الحقيقة مجرم، فما بالك بالعملات الرقمية، محذرا من التعامل في هذا الاستثمار الوهمي لانه لا يوجد أي قانون يحمي من النصب في هذا الشأن.


ويحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر – قانون 194 لسنة 2020 – العملات الرقمية أو العملات المشفرة، بما في ذلك إصدار أو تعدين هذه العملات أو تداولها والاتجار بها أو حتى الترويج لها، بالإضافة لحظر إنشاء منصات لتسهيل تداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص.

ويعاقب القانون المصري كل من قام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إنشاء أي أنشطة متعلقة بتداول العملات الرقمية مثل بيتكوين بدون ترخيص، وذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه مصري (أكثر من 100 الف دولار أمريكي) ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه مصري، أو بإحدى العقوبتين.

 


 

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