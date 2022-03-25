الأوقاف توجه بسرعة إعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى قبل بداية رمضان.. فيديو

قال هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تستعد لشهر رمضان بتعقيم المساجد لأداء صلاة التراويحومن المقرر عودة الدروس الدينية بالمساجد، وفتح مصلى السيدات.

واوضح هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”L ان مدة صلاة التراويح ستكون نصف ساعة فقط مع استمرار اتخاذ الضوابط الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، فكل مصلٍ سيكون معه سجادة الصلاة الخاصة به وسيكون مرتدي الكمامة بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي .

وأوضح شروط عودة الدروس الدينية فى المساجد وقال إن الدروس الدينية ستكون فى المساجد الرئيسية الكبرى فقط، وستقدم بعد صلاة العصر ومنها خواطر بعد أول 4 ركعات من صلاة التراويح، سيقدمها نخبة من الأئمة المتميزين .

وفيما يتعلق بمصلى السيدات، قال ان وزير الأوقاف وجه بسرعة إعداد مصليات السيدات بالمساجد الكبرى قبل بداية شهر رمضان 2022، مع تحديد الإشراف على كل مصلى، سواء من خلال إحدى الواعظات المعتمدات من الأوقاف معينات أو متطوعات أو بمعرفة إمام المسجد والعاملين به، مع التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.