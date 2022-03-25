جماهير سيناء تعبر عن فرحتها بفوز مصر على السنغال

عبرت جماهير سيناء من فرحتها بعد فوز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره منتخب السنغال في الزيارة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ، في إطار تصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، بنتجة هدف دون رد.

وأكد ناصر العزازي، أن المنتخب قدم مباراة جيدة استحق على إثرها الفوز بنتيجة المباراة واستطاع لاعبو المنتخب الوطني التصدي لهجمات لاعبي السنغال.



وتمنى للمنتخب المصري الفوز في مباراة العودة القادمة والتي ستقام يوم الثلاثاء القادم في السنغال .

رد الاعتبار

بينما أعرب عزمي آدم عن سعادته بفوز منتخب مصر لكرة القدم علي نظيره منتخب السنغال العنيد ، حيث كانت مباراة رد الاعتبار بعد فوز منتخب السنغال بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وطالب لاعبي منتخب مصر باستكمال فرحة شعب مصر عقب نهاية مباراة الثلاثاء بالصعود الي التصفيات النهائية لكأس العالم علي حساب منتخب السنغال..وذلك ببئر مزيد من الجهد وفرض السيطرة علي الملعب، وان يكون الفوز اليوم دافعا لتحقيق طموحات شعب مصر العظيم.