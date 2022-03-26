تامر عبد القادر: الأعلى للإعلام يواجه التجاوزات المهددة للذوق العام في رمضان

قال النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والاعلام أن التسول في الإعلانات أمر غير مقبول لما يمثل من إهانة للأشخاص المؤدين لهذه الأدوار، منوها انه يوجد عدد من الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التسول كوسيلة لجمع الأموال خلال شهر رمضان، من خلال استهداف تبرعات وأموال زكاة الصائمين.



وأشاد عبد القادر في تصريحاته لـ"صدى البلد" بإصدار قانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منوها دوره الكبير في حماية الحياة الخاصة وضمان الحق حماية الآداب العامة من الاعمال المبتذلة وعدم تعريض الاسرة المصرية لأي اعمال خادشه.



وتابع عضو لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان، أن المجلس الأعلى نجح في مواجهة أي مخالفات أو تجاوزات تهدد الذوق العام في برامج شهر رمضان، وذلك بنسبة 60% منوها اننا ما زلنا في حاجة الى تشديد الرقابة وردع كل من يتجاوز ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.