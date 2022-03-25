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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على السعودية

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الهجمات التي شنتها ميلشيا الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية في السعودية اليوم الجمعة، مُعتبراً أن استمرار هذه الجماعة في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة هو عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق.

ونقل مصدر مسئول عن أبو الغيط تأكيده أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك تلك التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة، يُمثل تطوراً خطيراً لابد أن ينتبه له المجتمع الدولي الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميلشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القوات السعودية قد تعاملت بكفاءة ويقظة مع الهجمات، وتمكنت من اعتراض وتدمير 9 مسيرات، وأن التضامن الدولي مع المملكة لابد أن ينعكس في موقف واضح من جانب المجتمع الدولي حيال هذه الهجمات، ومن يقف وراءها أو يُدعمها.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية  أن الهجمات العدائية اليوم انطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد قال التحالف: "نُقيِّم التهديدات والتداعيات، وإجراءاتنا تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والأمن الجماعي".

وأضاف: "نراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة

وكانت ‏‎قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت أن الدفاعات السعودية تدمر مسيرتين مفخختين أطلقتا تجاه نجران.

وقالت قوات التحالف ‏‎: تناثر شظايا الاعتراض ببعض الأحياء السكنية وأضرار مادية بسيطة دون خسائر بشرية بحسب ماذكرت وكالة الانباء السعودية واس .

وتابعت قوات التحالف :  16 هجوما عدائيا ونمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات.

وأضافت :‏‎ تناثر شظايا الاعتراض ببعض الأحياء السكنية وأضرار مادية بسيطة دون خسائر بشرية.

السعودية الحوثيين الجامعة العربية ابو الغيط اخبار العالم

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