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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبناء مصر من دور الرعاية ومن ذوي الإعاقة يؤازرون المنتخب الوطني من مدرجات استاد القاهرة أمام السنغال .. صور

أبناء مصر من دور
أبناء مصر من دور الرعاية ومن ذوي الإعاقة

شارك أبناء مصر من دور الرعاية ومن ذوي الإعاقة في دعم وتشجيع منتخبنا الوطني لكرة القدم في مواجهته أمام منتخب السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة الدولي، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واستمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ جهود التواصل والدمج المجتمعي لأبنائنا في دور الرعاية الاجتماعية، بهدف تنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لدى أولادنا من جميع الفئات،

وتواجد عدد من أبناء مصر منذ الصباح الباكر في استاد القاهرة حاملين الإعلام المصرية لتشجيع المنتخب في أجواء يسودها البهجة والسعادة فرحًا بتشجيع المنتخب الوطني في مباراته المهمة أمام السنغال.

وتتوجه وزارة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لشركة " تذكرتي" وللاتحاد المصري لكرة القدم لحرصهما علي تواجد أبناء مصر في استاد القاهرة، وقد قاموا مشكورين بتسهيل كافة الإجراءات لتشجيع منتخبنا الوطني في تلك المباراة التي يتابعها جميع أبناء الشعب المصري.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على تنظيم زيارات توعوية وتثقيفية لأبناء مصر من الأولى بالرعاية ومن ذوي الإعاقة للتعرف على كافة المؤسسات الوطنية، وذلك لتعزيز الدمج المجتمعي، وللمساهمة في غرس قيم الانتماء والمواطنة لدي الأطفال والشباب من أبناء هذه دور.

وقد بدأت الوزارة في تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية لمواقع وطنية ودينية وتاريخية ورياضية نثل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومتحف القوات الجوية، والأزهر الشريف، وأكاديمية الشرطة، ومركز التدريب البحري التخصصي التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

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دور الرعاية ومن ذوي الإعاقة كرة القدم السنغال التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم استاد القاهرة وزيرة التضامن الإجتماعى

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