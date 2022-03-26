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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يصدقوا حلمهم.. نجوم منتخب مصر القدامى يدعمون الفراعنة بمشوارهم بكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

عرضت الإعلامية إيمان أبو طالب تقريرا رصد نصائح هامة من نجوم منتخب مصر القدامى بخط إيديهم للاعبى منتخب مصر لدعمهم بمشوارهم بتصفيات كأس العالم .


وأضافت إيمان أبو طالب خلال حلقتها ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب والمذاع عبر فضائية الحياة ، ان أولى هذه الرسائل جاءت من الكابتن مجدى عبد الغنى وتضمنت أن الهدوء والتركيز هو سلاح منتخب مصر فى مشوارهم بتصفيات كأس العالم .

وجاءت الرسالة الأخرى من الكابتن جمال عبد الحميد تضمنت أن مصر والوطن العربى ينتظر من منتخب مصر صعودهم لكأس العالم ونصيحتى لهم أن الروح والجدية أهم هذه الأسلحة ، كما نصح كابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بتصديق لاعبى منتخب مصر حلمهم للصعود لبطولة كأس العالم . 

 

الإعلامية إيمان أبو طالب الوطن العربي منتخب مصر أحمد حسن مجدي عبد الغني

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