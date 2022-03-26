سيات تكشف عن زيادة تصل الى 10٪ في أرباحها السنوية بعد نجاح Cupra

زادت شركة سيات الاسبانية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية مبيعاتها بأكثر من 10٪ في عام 2021، على الرغم من العام الذي تضررت فيه الشركة بشدة من تأثيرات كوفيد ونقص أشباه الموصلات وزيادة تكاليف المواد الخام.

سيات تكشف عن زيادة تصل الى 10٪ في معدل أرباحها السنوية

من بين 471 ألف سيارة باعتها الشركة الإسبانية العام الماضي، 391 ألف سيارة من سيات، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2٪ مقارنة بفترة ما قبل الوباء عام 2020، بينما تعززت الأرقام بشكل كبير من خلال نجاح العلامة التجارية للأداء Cupra، التي ضاعفت مبيعاتها ثلاث مرات لتصل إلى حوالي 80 ألف سيارة.

زادت قيمة التداول بنسبة 5.4٪ لتصل إلى 9.25 مليار يورو (7.7 مليار جنيه إسترليني)، في حين نمت الحصة السوقية لكلا العلامتين التجاريتين بنسبة 3.6٪ في أوروبا، ولكن فيما يتعلق بالربح خسرت الشركة 256 مليون يورو (215 مليون جنيه إسترليني).

سيات تكشف عن زيادة تصل الى 10٪ في معدل أرباحها السنوية

استحوذت كوبرا على 25٪ من إجمالي مبيعات الشركة لهذا العام، وازداد الطلب على الطُرازات الكهربائية، حيث ارتفعت المبيعات من 15000 إلى 61000، ومع ذلك قالت سيات إن "عدة اتجاهات" قد أعاقته من "تحقيق الانتعاش الذي كان يأمل فيه".

تأثر الإنتاج بشدة بأزمة الرقائق وقامت شركة سيات بتصنيع 125000 سيارة أقل 25٪ أقل من التوقعات الأولية لهذا العام، وقال وين غريفيث رئيس سيات: "في عام 2021، بعد تعلم التعايش مع الآثار السلبية لـ Covid، تأثرت خطتنا للعودة إلى الربحية بشكل كبير بأزمة أخرى: نقص أشباه الموصلات".

"أدى هذا إلى خسارة هائلة في حجم الإنتاج، وتأثير سلبي على المبيعات ونتيجة تشغيل سلبية تصل الى 371 مليون يورو".

أعلنت شركة سيات عن مشروع مشترك مع مجموعة فولكس فاجن لاستثمار أكثر من 7 مليارات يورو (5.89 مليار جنيه إسترليني) من أجل تزويد إسبانيا بالسيارات الكهربائية كجزء من برنامج Future: Fast Forward.

تتوقع سيات المزيد من الاضطراب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تأثرت Cupra Bornبالفعل بسبب انقطاع الإنتاج في مصنع Zwickauالتابع لشركة Volkswagen، بينما تم تعليق إنتاج Seat Tarracoبسبب نقص الأجزاء المصنوعة في أوكرانيا.