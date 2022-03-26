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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب تزايد إصابات كورونا في الصين

تأجيل معرض بكين للسيارات
تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب Covid-19

ذكرت وكالة رويترز أن معرض بكين للسيارات 2022 يمكن تأجيله بسبب العدد المتزايد لحالات Covid-19 في الصين.

ولم يؤكد مضيف الحدث Auto China القرار علنًا، لكن التقارير في الصين تشير إلى أن المناقشات لإعادة جدولة الحدث مستمرة وأنه يمكن تأجيله إلى يونيو، ومن المقرر حاليًا عقده في الفترة من 21 إلى 30 أبريل، كما تم إعادة جدولته في عام 2020 بسبب الوباء ، حيث تم نقله من أبريل إلى سبتمبر.

تأجيل معرض بكين للسيارات بسبب Covid-19

يعد معرض بكين للسيارات حدثًا رئيسيًا للسيارات، يقام مرتين في السنة، ويستقطب بعضًا من أكبر اللاعبين في هذه الصناعة، مثل مرسيدس بنز ، وتويوتا ، وفولكسفاغن ، وجيلي المحلية.

 

تشمل السيارات التي كان من المقرر الكشف عنها الجيل التالي من BMW الفئة السابعة ، وشقيقتها الكهربائية BMW i7 وسيارة Mercedes-Benz EQS SUV.

 

كان من المقرر أيضًا أن تطلق فولكس فاجن نسخة الإنتاج لمفهوم ID Vizzion، والذي سيعتمد على منصة MEB الخاصة بها ويباع مع خيار إما الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي. النموذج قيد التطوير حاليًا تحت الاسم الرمزي Aero-B.

 

ستعرض أودي ايضاً مفهومها الثالث من Sphere وقد وصفت الشركة الألمانية هذه السيارات بأنها "سيارات اختبارية تخطف الأنفاس ستعيد ابتكار التنقل كما نراه اليوم".

 

تضمنت السيارات المعروضة في معرض بكين الأخير للسيارات، أستون مارتن فانتاج جي تي 3، ومازيراتي إم سي 20، ومرسيدس بنز إي كيو إيه، ونيسان أريا، وريماك C_Two، وفولكس فاجن آي دي 4.

 

تعد الصين هي أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تم بيع أكثر من 26.28 مليون سيارة جديدة في البلاد العام الماضي، وذلك وفقًا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM).

رويترز الصين COVID-19 Auto China BMW Mercedes-Benz

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