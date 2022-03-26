رؤساء صناعة السيارات يدعون إلى لبناء نقاط شحن كهربائية موحدة

دعا رؤساء صناعة السيارات إلى خطة منسقة وطنيا لتطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بما في ذلك أهداف ملزمة لتوسيع توفير نقطة الشحن.

أصدرت جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على كيفية استثمار صناعة السيارات في المملكة المتحدة 10.8 مليار جنيه إسترليني في السيارات الكهربائية خلال العقد الماضي، لكنها حذرت من عدم مطابقة الاستثمار في البنية التحتية.

رؤساء صناعة السيارات يدعون إلى خطة لبناء نقاط شحن كهربائية موحدة

قال مايك هاوز رئيس SMMT: "نحن بحاجة إلى التركيز على نقاط الشحن، وأضاف: "قبل عشر سنوات، لم يكن هناك سوى ست سيارات كهربائية في السوق، فكانت تمثل واحدة من كل 1700 سيارة جديدة مبيعًا، واليوم هناك 140 مركبة كهربائية، مع 55 أخرى قادمة هذا العام، تمثل واحدة من كل ست سيارات تباع.

اشار مايك هاوز رئيس SMMT تضع الحكومات الاوربية وخاصة حكومة المملكة المتحدة لوائح صارمة لهذه الصناعة بشكل لا يصدق، حيث 2035 هو نهاية بيع السيارات التي لا تصدر انبعاثات صفرية، مع توقف الشاحنات بحلول عام 2040، سنحصل على تفويض من مركبات خالية من الانبعاثات، وهو شيء ستسعى إلى إملاء وتيرة تحول السوق في المستقبل، على الرغم من حقيقة أن هذا السوق يتحرك بسرعة.

وفقًا لتقارير في Financial Times ، من المقرر أن يعلن الوزراء عن استراتيجية للبنية التحتية يوم الجمعة يجب أن تعالج القضايا المتعلقة بفرض الرسوم، وذكرت أيضًا أن شركة بريتيش بتروليوم ستستثمر مليار جنيه إسترليني إضافي في نقاط شحن المركبات الكهربائية لدعم الخطة.

تُظهر بيانات SMMT أن هناك شاحنًا سريعًا واحدًا لكل 32 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية تُباع في المملكة المتحدة، وبينما يتماشى ذلك مع البلدان الأخرى، أشار هاوز إلى أن النسبة تزداد سوءًا مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية التي تفوق نمو نقطة الشحن، وقال إنه كان أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأن واحدة من كل ثلاث أسر في المملكة المتحدة ليس لديها موقف سيارات بعيدًا عن الشارع، لذلك لا يمكنها تثبيت نقاط الشحن المنزلية.

تهدف SMMT أن يتم تنسيق خطة الشحن على المستوى الوطني وتسليمها محليًا، وأن يتم الإشراف عليها من قبل جهة تنظيمية، وقالت SMMTإن الاستثمار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية هو أيضًا مفتاح للنمو في المستقبل يتضمن رقم الاستثمار البالغ 10.7 مليار جنيه إسترليني الذي حسبته SMMT التزامات الإنتاج في "مصانع ضخمة للبطاريات" التي يُقدر أنها سترفع إجمالي إنتاج البطاريات السنوية في المملكة المتحدة إلى 41 جيجاوات في الساعة بحلول عام 2027، وتتطلب المملكة المتحدة ما يقدر بـ 60 جيجاوات ساعة من قدرة إنتاج البطاريات بحلول عام 2030.

بالإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي في طريقه للحصول على طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 تيراواط ساعة بحلول عام 2040، تريد SMMT من الحكومة أن تتبنى عملية مبسطة للحصول على التصاريح والتراخيص لموافقة مصنع البطاريات، لتسريع الاستثمار في هذا المجال.