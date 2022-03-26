محمد عبد المنعم يخضع للجراحة بعد إصابته بكسر في الأنف

خلال مواجهة مصر والسنغال..

حرص مجدى عبد الغني نجم منتخب مصر السابق على مساندة الاعب محمد عبد المنعم بعد اصابتة في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

و كتب مجدي عبد الغني عبر حسابة بموقع تويتر : ألف سلامة لـ محمد عبد المنعم يخضع الآن لجراحة بعد إصابته بكسر في الأنف.

و كان قد تعرض محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، لإصابة دامية بعد تدخله مع أحد لاعبي السنغال، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.



وسجل منتخب مصر، الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي.

واستطاع محمد صلاح من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.