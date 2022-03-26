مباحث الغردقة تكشف غموض جثة منطقة الوفاء: مشاجرة بين عاملين في فندق

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، من كشف غموض العثور على جثة شاب داخل استراحة أحد الفنادق بمنطقة الوفاء بالغردقة، حيث توصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة هو زميل المجني عليه في الفندق وسكن العاملين.

كان اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا بالعثور على جثة شاب 23 عاما من محافظة أسوان، داخل استراحة خاصة بالعاملين في أحد الفنادق السياحية بمنطقة الوفاء بالغردقة.

وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، وترأسه المقدم مصطفى حلمي، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، حيث توصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة هو زميل المجني عليه في الفندق وسكن العاملين، وتخلص منه بعد مشاجرة بينهما داخل سكن العاملين، وتم ضبط المتهم وجار استكمال الإجراءات القانونية.