مي كساب: يا رب احفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم

حرصت الفنانة مي كساب علي توجية الدعم للمملكة العربية السعودية بعد الأعمال العدائية المكثفة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه عدد من مناطق المملكة.

وكتبت مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : يا رب احفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم .

يذكر ان عاشت المملكة العربية السعودية منذ الصباح الباكر، ساعات عصيبة بسبب الأعمال العدائية المكثفة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه عدد من مناطق المملكة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الدفاعات السعودية دمرت 9 طائرات مسيّرة مفخخة حوثية أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية اليوم.



وأعلن "التحالف" أنه تم فجر اليوم اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة مفخخة، فيما تم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أخرى أطلقت لاحقاً باتجاه المملكة.

وأوضح أنه تم إحباط استهداف المنطقة الجنوبية، والوسطى، والشرقية، واصفًا المحاولات الحوثية العدائية بالتصعيد الخطير الذي يستهدف أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

وندد "التحالف" بالمحاولات العدائية التي تعمدت استهداف أعيان مدنية ومنشآت للطاقة، مؤكداً دعمه الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، مشيرًا إلى أن الحوثيين يسعون لإفشالها.

لقطات توثق عمليات الاعتراض

ونشر "التحالف" لقطات توثق عملية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران تجاه المملكة اليوم لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية.

وأعلن التحالف عن تدمير الدفاعات السعودية صاروخا باليستياً أطلق باتجاه مدينة جازان، ومسيرة مفخخة باتجاه مدينه نجران، ويؤكد أنه يرصد ويراقب مصادر الأعمال العدائية ولا زال يمارس ضبط النفس.



كما أعلن عن سقوط مقذوف معادٍ على محطة لتوزيع الكهرباء بصامطة ما تسبب في حريق محدود ولا توجد خسائر بشرية.

كما أعلن عن استهداف عدائي لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب، ووقوع أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنيه جراء الهجمات.