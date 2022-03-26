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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأداء مش أحسن حاجة..

بعد الفوز على السنغال.. أحمد عيد عبد الملك: المباراة رجعتنا لأيام زمان

صدى البلد

حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والمنتخب السابق، على تهنئة  المنتخب الوطني بالفوز على السنغال في المباراة التي جمعت بينهما امس بإستاد القاهرة الدولي. 
 

وكتب أحمد عيد: فرصة حلوة التجمع مع ناس مشوفتهاش من زمن و رجعنا لايام زمان في الاستاد و عيشنا حالة التوتر الي بيبقي فيها الجمهور ،الحمد الله علي المكسب و حتي لو الاداء مش احسن حاجة احنا بنلاعب منتخب قوي و لو عاوز تصعد كاس عالم لازم تتعب و مفيش حاجة هتيجيلنا سهلة و ان شاء الله قدها و نصعد .

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انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

وسجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح  تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للاصابة ونزوله مرة اخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر ابراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

أحمد عيد عبد الملك المتخب الوطني الاتحاد السنغالي استاد القاهرة الدولي

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