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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المآتم والجنازات صارت يومية في مدينة لفيف الأوكرانية.. فيديو

المآتم والجنازات
المآتم والجنازات صارت يومية في مدينة لفيف الأوكرانية

عرضت فضائية “يورنيوز” مقطع فيديو يظهر فيه، أن المآتم والجنازات صارت يومية في مدينة لفيف الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، مقتل 1351 عسكريًا روسيًا وإصابة 3825 آخرين خلال العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو قبل نحو شهر في أوكرانيا، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 30 ألف شخص، منهم أكثر من 14 ألف قتيل ونحو 16 ألف مصاب.

وشدد النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي الجنرال سيرغي رودسكوي -في بيان لوزارة الدفاع حول الحصيلة المُحدّثة للعملية نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- على أن القوات الروسية تمكنت خلال شهر منذ بدء العملية من تحقيق الأهداف الرئيسية لمرحلتها الأولى، حيث "تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبا وكذلك القوات البحرية".

وأوضح أن القوات الروسية دمرت 1587 من أصل 2416 دبابة ومدرعة للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير 112 من أصل 152 طائرة حربية و36 من أصل 75 مروحية تابعة للقوات الأوكرانية.

وتابع الجنرال رودسكوي أن القوات الروسية دمرت 35 من أصل 36 طائرة مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي-2" و148 من أصل 300 منظومة دفاع جوي من طراز "بوك-إم-11"، و117 من أصل 300 رادار للجيش الأوكراني.

وزارة الدفاع الروسي مدينة لفيف الأوكرانية موسكو هيئة الأركان العامة للجيش الروسي

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