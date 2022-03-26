عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عابد: ألف مبروك فوز الفراعنة على نجوم السنغال

صدى البلد

وجه النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التهنئة للاعبي منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بالفوز على السنغال في المباراة التي جمعت بينهما امس بإستاد القاهرة الدولي. 
 

وكتب علاء عابد  عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ألف مبروك للشعب المصري العظيم فوز الابطال الفراعنة بهدف نظيف على المنتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم  .
 

يصدقوا حلمهم.. نجوم منتخب مصر القدامى يدعمون الفراعنة بمشوارهم بكأس العالم

أبو العينين مهنئًا منتخب مصر: تخطينا نصف المشوار نحو حلم المونديال

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي في دور الإياب والحاسم للتأهل لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الإياب بين مصر والسنغال على ملعب ديامنديو في داكار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة

ويسعي المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بينما يأمل منتخب السنغال في الصعود للمرة الثالثة في تاريخه.

 

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح  تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجيه على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجيه بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر ابراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

النائب علاء عابد النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ا المنتخب الوطني السنغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

انقلاب سيارة ميني باص في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.. شاهد

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

ترشيحاتنا

فضل القيام بمائة آية .. ذكر يجعلك في منزلة العابدين لا تغفله

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

بعد طرحه رسميا.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

منتخب الأرجنتين يتقدم على فنزويلا بهدف في الشوط الأول بتصفيات المونديال

السعودية.. التحالف العربي: بدء عملية واسعة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية

بديل للونش.. منتخب مصر يستدعي علي جبر في إياب مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

خشب لا تحتاج لكهرباء.. رجل يصنع أغرب مشاية رياضية في المنزل| فيديو

جلسة تصوير رومانسية لـ شام أبنة أصالة وزوجها قبل حفل زفافهما

رحلة إلى الكاريبي.. زيارة كيت ميدلتون وويليام إلى مدرسة في جزر الباهاما

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ