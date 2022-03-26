فيريرا يعقد جلسه مع الونش عقب استبعاده من إياب مصر والسنغال

يعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع لاعبه محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر الوطني، خلال الساعات المقبلة، عقب تأكد غيابه عن مباراة الإياب أمام السنغال بالجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان محمود الونش قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة المنتخب الوطني التي تجمعه بنظيره السنغال في ذهاب الجولة هي الثانية له خلال التصفيات ليحرم من المشاركة مع المنتخب الوطني في المباراة الفاصلة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد القادم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة 1 أبريل.

استدعاء علي جبر لـ إياب مصر والسنغال

تلقى نادي بيراميدز طلبا من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول، لضم نجمه ومدافعه علي جبر للانضمام لصفوف الفراعنة خلال المعسكر الحالي واستعدادا لمباراة السنغال في جولة الإياب من تصفيات كأس العالم.



ويستعد المنتخب للسفر إلى داكار لخوض مباراة إياب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر يوم الثلاثاء الجاري في العاصمة السنغالية، بعد الفوز على أسود التيرانجا بهدف دون مقابل سجله محمد صلاح بلقاء الذهاب على استاد القاهرة الدولي.



وجاء استدعاء علي جبر لدعم دفاع المنتخب قبل موقعة الإياب بعدما أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكبار إصابة محمد عبد المنعم في الأنف وحاجته لجراحة بجانب غياب محمود الونش عن لقاء الإياب للإيقاف.

وجاء قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بعد تأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر عن مباراة الإياب أمام السنغال ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022" وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب الونش عن المباراة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب أمام السنغال التي أقيمت بإستاد القاهرة، بعدما تلقي بطاقة صفراء خلال مباراة الجابون ضمن مشوار الفراعنة في المونديال.