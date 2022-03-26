عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يعقد جلسه مع الونش عقب استبعاده من إياب مصر والسنغال

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

يعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع لاعبه محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر الوطني، خلال الساعات المقبلة، عقب تأكد غيابه عن مباراة الإياب أمام السنغال بالجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

 

وكان محمود الونش قد حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة المنتخب الوطني التي تجمعه بنظيره السنغال في ذهاب الجولة هي الثانية له خلال التصفيات ليحرم من المشاركة مع المنتخب الوطني في المباراة الفاصلة.

 

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين.

 

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأحد القادم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي يوم الجمعة 1 أبريل.

 

استدعاء علي جبر لـ إياب مصر والسنغال

تلقى نادي بيراميدز طلبا من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الأول، لضم نجمه ومدافعه علي جبر للانضمام لصفوف الفراعنة خلال المعسكر الحالي واستعدادا لمباراة السنغال في جولة الإياب من تصفيات كأس العالم.


ويستعد المنتخب للسفر إلى داكار لخوض مباراة إياب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر يوم الثلاثاء الجاري في العاصمة السنغالية، بعد الفوز على أسود التيرانجا بهدف دون مقابل سجله محمد صلاح بلقاء الذهاب على استاد القاهرة الدولي.


وجاء استدعاء علي جبر لدعم دفاع المنتخب قبل موقعة الإياب بعدما أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة الكبار إصابة محمد عبد المنعم في الأنف وحاجته لجراحة بجانب غياب محمود الونش عن لقاء الإياب للإيقاف.

 

وجاء قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش بعد تأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر عن مباراة الإياب أمام السنغال ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022" وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 

ويغيب الونش عن المباراة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب أمام السنغال التي أقيمت  بإستاد القاهرة، بعدما تلقي بطاقة صفراء خلال مباراة الجابون ضمن مشوار الفراعنة في المونديال.

فيريرا الزمالك منتخب مصر الونش السنغال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ساجرادا بيراميدز علي جبر محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

انقلاب سيارة ميني باص في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.. شاهد

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

موضوعات متعلقة

عماد متعب: أجمل أحساس في الدنيا أني أكون وسط الجمهور

بديل للونش.. منتخب مصر يستدعي علي جبر في إياب مصر والسنغال

ترشيحاتنا

فضل القيام بمائة آية .. ذكر يجعلك في منزلة العابدين لا تغفله

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

بعد طرحه رسميا.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 11 Pro

منتخب الأرجنتين يتقدم على فنزويلا بهدف في الشوط الأول بتصفيات المونديال

السعودية.. التحالف العربي: بدء عملية واسعة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية

بديل للونش.. منتخب مصر يستدعي علي جبر في إياب مصر والسنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

خشب لا تحتاج لكهرباء.. رجل يصنع أغرب مشاية رياضية في المنزل| فيديو

جلسة تصوير رومانسية لـ شام أبنة أصالة وزوجها قبل حفل زفافهما

رحلة إلى الكاريبي.. زيارة كيت ميدلتون وويليام إلى مدرسة في جزر الباهاما

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ