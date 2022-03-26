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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث ظهور لـ يسرا الليثي برفقة زوجها ميدو وزيدان وسيف زاهر.. شاهد

صدى البلد

شاركت يسرا الليثى زوجة أحمد حسام ميدو، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت يسرا بصورة جديدة تجمعها بزوجها  ميدو لاعب منتخب مصر السابق، والاعلامي سيف زاهر ومحمد زيدان وزوجته ويارا نعوم زوجة عماد متعب، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

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بكاء عماد متعب بعد هتاف الجماهير له من مدرجات مباراة مصر والسنغال

وكانت قد ذرفت عيون عماد متعب نجم منتخب مصر السابق بالدموع؛ بعد سماع هتافات جماهير منتخب مصر من مدرجات ستاد القاهرة الذي استضاف مباراة الفراعنة أمام نظيره السنغالي، ضمن منافسات المباراة المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتواجد عماد متعب داخل أرضية ملعب مباراة مصر والسنغال؛ لتحليل اللقاء، مع محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، والاعلامي سيف زاهر.

وقال سيف زاهر عندما هتف الجماهير لمتعب: عماد متعب بيعيط، عماد متعب بيعيط، ذكرياته مع المنتخب كلها رجعت في دماغه.

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي في دور الإياب والحاسم للتأهل لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الإياب بين مصر والسنغال على ملعب ديامنديو في داكار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة

ويسعي المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بينما يأمل منتخب السنغال في الصعود للمرة الثالثة في تاريخه.

 

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

يسرا الليثي ميدو سيف زاهر منتخب مصر يارا نعوم

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