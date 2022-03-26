نبيل الحلفاوي: مهمتنا صعبة هناك وعدم إنعاش الوسط أمر غير مفهوم

عن فوز منتخب مصر على السنغال..

وجة الفنان نبيل الحلفاوي التهنئة للاعبي منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بالفوز على السنغال في المباراة التي جمعت بينهما امس بإستاد القاهرة الدولي.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: مبروك مهمتنا الصعبة هناك لكن رجالتنا لها ان شاء الله ، عدم استقبال اهداف من فرقة كبيرة سيطرت بعد نصف ساعة من المباراة ، هي توفيق نحمد الله عليه ، عدم انعاش الوسط امر غير مفهوم .

يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي في دور الإياب والحاسم للتأهل لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الإياب بين مصر والسنغال على ملعب ديامنديو في داكار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة

ويسعي المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بينما يأمل منتخب السنغال في الصعود للمرة الثالثة في تاريخه.

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للاصابة ونزوله مرة اخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر ابراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.