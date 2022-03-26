صحف الكويت: الحوثيون يستهدفون محطة أرامكو بجدة.. السيسي يؤكد على دعم مصر للسعودية.. واشنطن: موقف الهند من الغزو الروسي ليس مفاجئا‎

السيسي لولي العهد السعودي: داعمون للتصدي لمحاولات النيل من المملكة

لقاء يجمع الملك عبدالله ومحمد بن زايد والسيسي والكاظمي

الطاقة السعودية: إيران تسلح الحوثيين لاستهداف مواقع إنتاج النفط والغاز

بايدن يلتقي جنودا أمريكيين في بولندا قرب حدود أوكرانيا

واشنطن: موقف الهند من الغزو الروسي غير مرض لكنه ليس مفاجئا‎



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة.

وأجرى السيسي اتصالا هاتفياً مساء الجمعة بالأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، أكد فيه على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام.

وذكرت "الأنباء" أن مدينة العقبة الأردنية شهدت لقاء جمع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحضور سعودي، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني الجمعة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس أن عملية عدائية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.

وأكد التحالف السيطرة على حريق في خزانين اثنين للمنشأة النفطية دون إصابات أو خسائر بشرية ولا تأثيرات أو تداعيات للهجمات الحوثية على الحياة العامة في جدة جراء الهجوم.

ونقلت "القبس" عن بيان أصدرته وزارة الطاقة السعودية قوله إن السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، في ظل الهجمات التخريبية المتواصلة التي تتعرض لها منشآتها البترولية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضافت الوزارة أن "السعودية تُشدد على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرائها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، مبينًا الآثار الجسيمة التي تترتب على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، الأمر الذي سيُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل عصر أمس إلى مدينة جيشوف بجنوب شرق بولندا والتي تبعد قرابة 100 كلم عن الحدود مع أوكرانيا، حيث التقى جنودًا امريكيين يتمركزون في المنطقة، ومنظمات غير حكومية تساعد اللاجئين الفارين من أوكرانيا هربا من الغزو الروسي.

وذكرت "الراي" أن البيت الأبيض، قال إن "موقف الهند من الأزمة في أوكرانيا غير مرض، لكنه أيضا ليس مفاجئا بالنظر إلى العلاقة التاريخية مع روسيا".