محمد هنيدي: من كتر التوتر عمال انهج كأني كنت بلعب معاهم

بعد فوز مصر على السنغال

وجه محمد هنيدي التهنئة للاعبي منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم بعد الفوز على السنغال في المباراة التي جمعت بينهما امس بإستاد القاهرة الدولي.



وكتب محمد هنيدي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: الحمد لله ... من كتر التوتر عمال بنهج كأني كنت بلعب معاهم، العودة ان شاء الله مش عايزين نسيب منطقة الجزاء ولو ٤ ثواني.



ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي في دور الإياب والحاسم للتأهل لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الإياب بين مصر والسنغال على ملعب ديامنديو في داكار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 مارس 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة

ويسعي المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بينما يأمل منتخب السنغال في الصعود للمرة الثالثة في تاريخه.

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجيه على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجيه بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر ابراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.