البحرين : هجمات الحوثي على السعودية تهدد إمدادات الطاقة العالمية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين استمرار جماعة الحوثي الارهابية في إطلاق الصواريخ البالستية والمسيرات المفخخة باتجاه المنشآت النفطية والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستنكرت بشدة استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الهجمات الارهابية الآثمة على المنشآت النفطية لا تستهدف فقط أمن واستقرار المملكة العربية السعودية فقط وإنما يراد بها الإضرار بأمن امدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات دفاعية لردع هذا العدوان الحوثي الجبان، مؤكدة على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وأمن الطاقة العالمية.