بتيشيرت المنتخب .. محمد جاد يحتفل بفوز المنتخب المصري | فيديو

احتفل الإعلامي " محمد جاد " ، مقدم برنامج " صباح البلد " ، بفوز المنتخب المصري على خصمه السنغالي ، بالأمس ، مرتديا تيشرت المنتخب المصري .

وقال الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : " صباح الانتصارات كان ماتش عظيم وملحمي ، ويارب نكمل فرحتنا على خير " .

مرت 60 دقيقة من مباراة مصر والسنغال بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجيه على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، واستعد صلاح للتنفيذ وبجانبه تريزيجيه، ونفذها تريزيجيه بشكل غريب، حيث مرت بجوار المرمى.