سهل وسريع.. طريقة عمل كانيلوني باللحمة المفرومة

كانيلوني باللحمة المفرومة من الأكلات السهلة والسريعة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار نظرا لمذاقها اللذيذ والمختلف عن الأطباق الأخرى.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج “الشيف” المذاع على قناة “سي بي سي سفرة” طريقة عمل كانيلوني باللحمة المفرومة في البيت.



مقادير كانيلوني باللحمة المفرومة

كانيلوني أو كريب جاهز

لحم مفروم

بصل

ثوم

زعتر

فلفل أسود

صلصة طماطم

كزبرة خضراء

عصير طماطم

جبنة موتزاريلا

زيت زيتون

1 مكعب مرقة

ماء دافئ



طريقة تحضير كانيلوني باللحمة المفرومة

- يوضع زيت في طاسة مع البصل والثوم المفروم ومكعب مرقة وزعتر ونقلب مع الكزبرة و ملح وفلفل.

- نشوح البصل والثوم المفروم في طاسة على النار مع زيت الزيتون ثم نضيف صلصة وعصير الطماطم وماءً دافئا.

- نضع قليلا من صوص الطماطم في طبق بايركس ثم نحشي الكريب بخليط اللحمة.

- نضع الكريب في البايركس ثم نضيف عليه صوص الطماطم وجبنة موتزريلا.

- يدخل فرنا ساخنا حتى يحمر وجهه ثم يقدم بالهنا.