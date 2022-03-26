الأوكرانيون يتوعدون الروس بـ "حرب العصابات"..فيديو

عرضت قناة “يورو نيوز” لقطات توضح تجمع المواطنين الأوكرانيين، من أجل الرد على القوات الروسية.



ويتوعد الأوكرانيون الروس بـ “حرب العصابات”.



وأعلنت روسيا الجمعة أنها ستركّز من الآن فصاعدا على "التحرير" الكامل للشرق الأوكراني، مقرّة بمقتل 1351 من جنودها منذ بداية غزوها لأوكرانيا.

وقال نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي إن "الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت".

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إنه تم إجلاء 7331 شخصا من المدن الأوكرانية المحاصرة عبر ممرات إنسانية يوم الجمعة، وهو عدد يزيد على مثلي من تمكنوا من المغادرة في اليوم السابق وعددهم 3343. وأضافت في منشور على الإنترنت إن 2800 شخص غادروا مدينة ماريوبول المحاصرة باستخدام وسائل نقل خاصة.