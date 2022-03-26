نموذج مُشرف.. ريم العلبي تروي قصة تفوقها في مجال البحث العلمي بكاليفورنيا

قالت الدكتورة ريم العلبي الباحثة بكاليفورنيا: "بدأت الماجستير في 2008 وبعد ذلك قمت بعمل عدة أبحاث، ثم الدكتوراه في كاليفورنيا ، ومن هنا بدأت علاقتي مع أمريكا وابتدى احساسي بتحقيق أمنياتي بأن يكون لي دور في تمثيل بلدي وديني في بلد أجنبي عشان كنت عايزة اكسر الصورة النمطية المنتشرة عن السيدات العربيات والمسلمات".

وأضافت "العلبي" عبر "زووم" ببرنامج" صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية" :" البحث بتاعي كان عن مرض نادر والسبب اني اشتغلت فيه لأن المشرفين على بحثي هم اللي اكتشفوا المرض في 2001 ".

وتابعت: " مرض متلازمة x الهشة بدايته كانت عند الأطفال، وبعض يكونوا مصابين بالتوحد وتم التعرف من خلالهم أن الأجداد عندهم هذا المرض ولولا هؤلاء الأطفال لم نكن سنعرف مصدر المرض الرئيسي"، معقبة:" المرض نقدر نقول إنه بيورث ولكن الطفرات اللي بتحصل في الكبار غير الطفرات اللي بتحصل في الأطفال ".

