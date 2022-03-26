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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يثمن تأكيد الحكومة بالتعاون الجديد مع صندوق النقد دون تحميل المواطن أعباء

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التي أكد فيها أن المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد، وأن مصر تنمو بحجم كبير وفرص العمل المطلوبة تمثل عبء على الحكومة لتوفيرها سنويا لذا نضع السيناريو الأسوأ لأي أزمة خاصة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على قدرة مصر على تكوين احتياطات قوية من السلع.

 

وأعلن "حنفي" في تصريحات له اليوم، اتفاقه مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتعامل بشفافية مع الوضع الراهن، وخططنا تحركاتنا مع السيناريو المتشائم للحرب الروسية الأوكرانية ووضعنا خططا على المدى البعيد لمواجهة أزمة الحرب الاقتصادية، مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي وجه بضخ 130 مليار جنيه في الاحتياطي الخاص لمواجهة الأزمة وأنه رغم الصراع الحالي، فإن الأزمة الاقتصادية في مصر أقل من الدول الأخرى والمواطن المصري تحمل أقل من الدول الأخرى، ولم يتحمل كافة الأعباء الناجمة عن الحرب، والدولة امتصت جزءً كبيرا من الصدمة والجزء الآخر على المواطن، لان الدولة لا يمكن أن تتحمل كافة الصدمة على المدى المتوسط. 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أكد أن هناك حديثاً عن التعاون مع صندوق النقد الدولي، ونحن نتعامل مع صندوق النقد منذ 2016 بخطة تمويل امتدت حتى 2019 ثم عدنا مرة أخرى في 2020 بسبب الجائحة، ومرة أخرى عدنا في 2022 للتعاون مع أهم مؤسسة دولية مالية في العالم، والتعاون هذه المرة يؤكد أن التعاون مع صندوق النقد يؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة مؤسسات التمويل الدولية في مصر.

وأشار مدبولي إلى أن مصر طلبت من صندوق النقد أن يكون البرنامج على مستوى الدعم الفني، حتى يتخذ القطاع الخاص المزيد من فرص التنمية وأيضا للقطاع الحكومي، وأيضا حتى يصبح لدينا فرصة للحصول على تمويل من الصندوق حال الحاجة إليها.

مصر مجلس النواب مجلس الوزراء صندوق النقد الدولى الرئيس السيسي

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