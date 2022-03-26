أرمينيا تحصد ذهبية البطولة العاشرة للصحفيين والإعلاميين

وسط أجواء رائعة أسدل الستار اليوم الجمعة على بطولة مصر الدولية العاشرة للإعلاميين والصحفيين والتى أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واستضافتها مدينة الغردقة على ملاعب نادي الرياضات البحرية فى الفترة من ٢٤-٢٥ مارس الحالى.



وحصد منتخب إعلامي أرمينيا المركز الأول للبطولة بعد تغلبه فى المباراة النهائية على فريق سبورتنج بهدفين مقابل لا شيء ، بينما حل فريق سبورتنج بالمركز الثانى .

فيما جاء فريق مولدوفا فى المركز الثالث بعد تغلبه على فريق مكتبة اسكندرية بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف لهدف بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بهدفين ايجابيين لكل فريق وذلك فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

كما حصل لاعب سبورتنج على جائزة أحسن لاعب بالبطولة فيما حصد مهاجم مولدوفا لقب هداف البطولة برصيد "٩" أهداف بينما فاز حارس مرمى أرمينيا بجائزة افضل حارس مرمي بالبطولة .

وشهد ختام البطولة أجواءً احتفالية رائعة واشادة كبيرة من الوفود المشاركة من الفرق الاجنبية المختلفة على حسن الاقامة والتنظيم من جانب وزارة الشباب والرياضة وفريق العمل المنظم للبطولة.

حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز الاستاذ فراج عبد المقصود وكيل الوزارة- مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر و السيد محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ واللواء بدر جوده رئيس نادى الرياضات البحرية والسيد مجدى ذكى مدير نادى الغردقة والاستاذ هانى حمد عضو مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة ومسئولي شركة سمارت الرياضية.

جدير بالذكر أن تنظيم بطولة مصر الدولية العاشرة لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين يأتي في إطار تعاون مثمر على مدار الخمس سنوات الماضية مع إدارة السياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر .