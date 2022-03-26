عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرمينيا تحصد ذهبية البطولة العاشرة للصحفيين والإعلاميين

ارمينيا تحصد ذهبية
ارمينيا تحصد ذهبية البطولة العاشرة للصحفيين والاعلاميين

وسط أجواء رائعة أسدل الستار اليوم الجمعة  على بطولة مصر الدولية العاشرة للإعلاميين والصحفيين والتى أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واستضافتها مدينة الغردقة على ملاعب  نادي الرياضات البحرية فى الفترة من ٢٤-٢٥  مارس  الحالى. 
 

وحصد  منتخب إعلامي أرمينيا المركز الأول  للبطولة بعد تغلبه فى المباراة النهائية على فريق سبورتنج بهدفين مقابل لا شيء ، بينما حل فريق سبورتنج بالمركز الثانى .
فيما جاء فريق  مولدوفا  فى المركز الثالث بعد تغلبه على فريق مكتبة اسكندرية بضربات الجزاء  الترجيحية بثلاثة أهداف لهدف بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بهدفين ايجابيين لكل فريق وذلك  فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع   .
كما حصل لاعب سبورتنج على جائزة أحسن لاعب بالبطولة فيما حصد مهاجم مولدوفا لقب هداف البطولة برصيد   "٩" أهداف بينما فاز حارس مرمى أرمينيا     بجائزة افضل حارس مرمي بالبطولة . 

وشهد ختام البطولة  أجواءً احتفالية رائعة  واشادة كبيرة من الوفود المشاركة من الفرق الاجنبية المختلفة على حسن الاقامة والتنظيم من جانب وزارة  الشباب والرياضة وفريق العمل  المنظم للبطولة. 
حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز الاستاذ فراج عبد المقصود وكيل الوزارة- مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر و السيد محمد سعيد الدابي عضو مجلس الشيوخ واللواء بدر جوده رئيس نادى الرياضات البحرية والسيد مجدى ذكى مدير نادى الغردقة والاستاذ هانى حمد عضو مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة ومسئولي شركة سمارت الرياضية.

 

جدير بالذكر  أن تنظيم بطولة مصر الدولية العاشرة لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين يأتي  في إطار تعاون مثمر على مدار الخمس سنوات الماضية مع إدارة السياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر .

طولة مصر الدولية العاشرة للاعلاميين والصحفيين لشباب والرياضة الغردقة ارمينيا ا سبورتنج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

حلم المونديال .. موعد لقاء الإياب بين مصر والسنغال والقنوات الناقلة

بعد زفاف شقيقته شام .. حقيقة القبض على ابن أصالة لحيازته مخدرات

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

50 فريقا ميدانيا.. السعودية تواصل إطفاء حريق أرامكو

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

ترشيحاتنا

كيروش : سندافع بـ 16 لاعبا أمام السنغال في مباراة العودة

كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح..عدد الركعات وحكم أدائها في المنزل

حصاد 30 يوم حرب.. الجيش الروسي يعدل استراتيجياته وقتلى بالآلاف| أرقام

الرى: الإنتهاء من تأهيل ٤٧٣٨ كم ترع وجاري تنفيذ ٤٠٩٥ كم

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 26 مارس 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

البق والبعوض.. فيروس غامض في إفريقيا ينتقل للبشر

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

اﻟﻤﺰﻳﺪ