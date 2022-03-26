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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل اقتصادية النواب يثمن تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية لمواجهة محتكري السلع ورفع أسعارها

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والتى أكد فيها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن وأن احتياطي الزيت يكفي من 6.6 شهر واحتياطي القمح يبلغ أكثر من 3.5 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي أول أبريل، ومن المستهدف توريد ما يتراوح من 5.5 الى 6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022.


وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم إن تأكيد الدكتور على المصليحى بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الارز لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 86% ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن طمأن جميع المواطنين على توافر جميع السلع الاساسية لدى مصر مشيداً بتأكيد الدكتور على المصليحى بأن السلع المعروضة بمعرض «أهلا رمضان» هي نفس أسعار ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى وأنه لايمكن الوصول إلى مثل هذه العروض والأسعار إلا من خلال تعاون كافة جهود الدولة سواء الحكومة أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات أو كافة الشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية التابعة التابعة للقطاع الخاص.


ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة وللدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة على نجاحها الكبير الذى حققته فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى واتخاذ قرارات جرمية وحاسمة لمواجهة حالة الغلاء وارتفاع الاسعار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بقوت المصريين سواء كان من ضمن مافيا محتكرى السلع او ممن يقومون برفع الاسعار بدون أى مبرر. 

السلع التموين مجلس الوزراء مجلس النواب ارتفاع الأسعار

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