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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يقظة الأمن.. ضبط مرتكبي جريمة سرقة شركة بالمقطم

المتهمين
المتهمين

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات بالقاهرة وتحديد وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم - مقيم بذات العنوان) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى – 2 جهاز لاب توب ) من داخل الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل سابق بالشركة المشار إليها وآخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة المتهم الأول (جهاز لاب توب – مبلغ مالى)

وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بأنه نظراً لعمله السابق بالشركة وأن بحوزته المفتاح الخاص بها ، فاختمر فى ذهنه الاستعانة بالمتهم الثانى ، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه

كما أيد المتهم الثانى أقواله ، كما أضافا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة ، وقيامهما ببيع جهاز اللاب توب الآخر المستولى عليه وصرف باقى المبلغ المالى على متطلبتهما الشخصية تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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