معرض فن تشكيلي إحتفالا بعيد الأم بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث إفتتح الفنان التشكيلي خالد عبد الراضي والدكتورة الفنانة سهير ابو العيون رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، الدكتورة الفنانة اعتماد ياسين بقسم الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة، ومديرة القصر، معرضا فنيا للاطفال بقاعة المعارض بالقصر، احتفالا بعيد الأم، وبحضور مشرف للدكتورة الفنانة ايه فؤاد والدكتور عبد النادى مصطفى والعديد من المهتمين بالأطفال والحركة التشكيلية.

تضمن المعرض العديد من الأعمال الفنية بخامات مختلفة نفذها اطفال مكتبة الطفل بقصر ثقافة المنيا، واختتم المعرض بتوزيع الجوائز العينية على الأطفال المشاركين، والمعرض من إعداد وتنفيذ الفنانات بالقصر، وفى الختام قدمت فرقة كورال اطفال القصر بقيادة المايسترو عصام الشاذلي عرض فنى وكوكتيل من الأغانى، احتفالا بعيد الام واختتمت الاحتفالية بتقديم رسائل الحب والتقدير والهدايا المقدمة من أبناء الفرقة إلى الأمهات المحتفى بهن فى جو يسوده الحب والوفاء.