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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تقدم إمدادات غذائية بقيمة مليوني جنيه استرليني لأوكرانيا

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم "السبت"، عن تقديم لندن إمدادات غذائية حيوية بقيمة مليوني جنيه إسترليني للمناطق الأوكرانية المحاصرة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن "وزيرة الخارجية ليز تراس، أكدت اليوم أن المملكة المتحدة بصدد تقديم مليوني جنيه استرليني من الإمدادات الغذائية الحيوية لمناطق أوكرانيا التي تحاصرها القوات الروسية".

وأضافت أن "الإمدادات تأتي بطلب مباشر من السلطات الأوكرانية، وستقوم بريطانيا بتمويل تبرع سريع يشمل الأغذية المجففة والسلع المعلبة والمياه".

وتابعت الوزارة أن "حمولة 25 شاحنة سيتم إيصالها إلى أوكرانيا برا وعبر السكك الحديدية من المستودعات في بولندا وسلوفاكيا خلال الأيام القادمة".

وأشار بيان الوزارة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

يأتي التبرع في إطار 400 مليون جنيه استرليني تعهدت بريطانيا بتقديمها لأوكرانيا على هيئة مساعدات اقتصادية وإنسانية، تتضمن حزمة بقيمة 220 مليون جنيه استرليني مخصصة لهيئات الإغاثة العاملة على الأرض.
 

بريطانيا إمدادات غذائية أوكرانيا

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