ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لسرقتهم معدات من موقع تحت الإنشاء

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "أسيوط – سوهاج") حال إستقلالهم سيارتين ، وبحوزتهم

(طن من الأسياخ الحديدية محملين على السيارتين المشار إليهما - مولد كهرباء - 2 صاروخ - لمبة لحام - إسطوانة غاز ).

بمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل موقع إحدى الشركات للمقاولات.

وبإستدعاء مسئول الأمن بذات الشركة تعرف على المضبوطات ، وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.