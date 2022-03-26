ضبط مخزن غير مرخص في القاهرة بداخله أغذية مجهولة المصدر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن دقيق – كائن بالقاهرة) لقيامه بإدارة المخزن بدون ترخيص بالمخالفة للقانون ، وحيازته سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما عُثر بداخل المخزن على (13 شيكارة أرز منتهى الصلاحية – 4 طن دقيق - 5 طن أرز بلدى محلى المنشأ – طن مكرونة).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر بأن المخزن المشار إليه ملك أحد الأشخاص تم إتخاذ الإجراءات القانونية.