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إلهام أبو الفتح
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اقتصاد

الضرائب: دمج الاقتصاد غير الرسمي وحصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية

صدى البلد

أكد  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص  وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وحصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة ، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. 

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المهن الحرة الذين يمارسون أنشطتهم عبر المنصات الرقمية ( الفيسبوك / تيك توك / يوتيوب وغيرها ) سواء كنشاط أساسي أو نشاط إضافي لهم بضرورة ادراج الأرباح التى يحققونها من ممارسة هذا النشاط وتأدية هذه الخدمات ضمن إقراراتهم الضريبية ، والتى ينتهى موعد تقديمها فى 31 مارس 2022.

 وأوضح عبد القادر، أنه تلاحظ  لمصلحة الضرائب المصرية فى الآونة الأخيرة  انتشار المنصات الرقمية التى يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية بمختلف أنواعها سواء كانت خدمات ( حجز كشف بالعيادة أو كشف منزلى أو توفير خدمات رعاية طبية للمسنين وكبار السن والتمريض والتحاليل بالإضافة إلى الأشعة التى أصبحت يتم توفيرها بالمنازل ومن أمثلتها أشعة الدوبلكس وأشعة اكس رايز ،  وكذلك الارشادات الطبية بمقابل مادى ) ، كما انتشرت منصات رقمية تتيح خدمة رفع محتوى الكترونى خاص بالأطباء المشاركين فى الموقع الإلكترونى لمناقشة قضية طبية هامة تهم قطاع من المرضى وفى نفس الوقت وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان للطبيب صاحب القناة ، بالإضافة إلى أن الموقع الذى يتيح هذا النوع من الخدمات تتمثل أرباحه من مقابل توفير الاعلانات عن طريق موقع جوجل لصاحب المحتوى الطبى ، مما يعد تحولًا لمفهوم العيادات الطبية من التواجد المادى إلى العيادات الطبية الإلكترونية التى يتم عن طريقها تقديم خدمات الاستشارات الطبية من خلال التليفون أو عن طريق الفيديو كول مع الطبيب أو من الموقع ذاته مباشرة.  

وأضاف عبد القادر، أنه تلاحظ أيضًا  للمصلحة قيام بعض أخصائيى التغذية بتقديم خدماتهم أون لاين عبر منصات التواصل الاجتماعى ، وقيام البعض منهم بعمل قناة لليوتيوب يتم من خلالها بث فيديوهات تخص التغذية وكيفية فقدان  أو زيادة الوزن.

وشدد  عبد القادر، على ضرورة  قيام هؤلاء الأطباء بتسجيل أنفسهم بمصلحة الضرائب المصرية،  في حال عدم كونهم مسجلين بالفعل لدى المصلحة ، هذا بالإضافة إلى قيامهم بتسجيل  قيمة ما يحصلون عليه من مقابل تأدية هذه الخدمات فى اقراراتهم الضريبية من الزيارات المنزلية والكشوفات بالعيادة الإلكترونية والفيديو كول والاستشارات التليفونية خاصة أنها مدفوعة الأجر، كما شدد على ضرورة قيام المواقع الإلكترونية التى تقدم هذه الخدمات بضروة التسجيل بالمصلحة. 

 وأكد عبد القادر، أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395  ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].

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