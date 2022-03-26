سعفان يتفقد مركز تدريب الطود الأقصر ويوجه بالتعاون مع الجامعة لتقييم الخريجين

في إطار جولته الميدانية لمحافظات الصعيد

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، جولاته الميدانية بمحافظة الأقصر؛ حيث تفقد مركز التدريب المهني بالطود "الرضوانية سابقاً"، والورش الموجودة فيه، ومنها ورشة الطاقة الشمسية، والتفصيل الخياطة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول وغيرها من الحرف الفنية، والتي تستهدف تدريب الشباب على هذه الحرف، ويأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول للفئات الأكثر احتياجاً، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وقام الوزير فى مستهل زيارته لمركز التدريب المهني يرافقه مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر عبده هاشم خليفة، بتفقد ورشة الطاقة الشمسية، التى تقوم بتدريب الشباب على تركيب وصيانة وحدات الطاقة، واستمع إلى أفكار الشباب المتدرب المبتكرة على تطوير تلك الوحدات لاستخدامها فى الحياة اليومية، داعياً الشباب إلى التمسك بأفكارهم وتنميتها لتكون مشروعات كبيرة سواء بمفردهم أو بفريق مكون من المتدربين والمتدربات خريجي الدورات التدريبية.

وأثنى سعفان على الأفكار الحديثة التى ابتكرها المتدربون والمتدربات أثناء عملهم داخل التدريب، والتي بواسطتها يمكن أن تحقق الدولة المصرية آمالها وطموحها نحو استغلال الموارد الطبيعية بصورة آمنة ومستدامة لجميع الأجيال، خاصة فى اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وحماية المناخ من جميع عوامل التلوث.

ووجه الوزير، مدير المديرية بالتواصل والتنسيق مع جامعة الأقصر لتقوم بمهمة تقييم خريجي التدريب على المهن الموجودة داخل المركز، وتحديد مستواه المهاري، لبدء تقديم المساعدة لهم فى عمل مشروعات خاصة بهم بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

كما تفقد الوزير ورشة صيانة المحمول داخل المركز، ومدتها 46 محاضرة تدريبية، يتم خلالها التعلم على كيفية التعرف على أعطال المحمول وإصلاحها سواء ما يخص أعمال الهارد وير والسوفت وير.

واطمأن سعفان من المتدربين على المستوى الذى وصلوا إليه ومدى استفادتهم من العملية التدريبية وطموحهم بعد التخرج من التدريب، موجهاً المديرية بمتابعة خريجي العملية التدريبية بعد الانتهاء من التدريب وتوفير فرص عمل للراغبين منهم أو مساعدتهم فى عمل مشروعات خاصة بهم بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

كما وجه الوزير مديرية القوى العاملة بضرورة استغلال المساحات المكانية الموجودة داخل ورش المركز وما حولها، والعمل على دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلية داخل المحافظة من المهن داخل المصانع والشركات لتجهيز ورش تدريب عليها والإعلان عن ذلك لجذب الشباب على التدريب عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل لمواجهة البطالة والتقليل من معدلاتها على مستوى المحافظة والجمهورية بالكامل.

أما بالنسبة للمنتجات الزراعية المزروعة في نطاق المركز، فقد وجه وزير القوى العاملة بزيادة مساحة الأرض المزروعة وتنويع المزروعات، واستحداث وسائل ري حديثة للعمل على توفير المياه وتغطية أماكن الزراعة بالكامل، كما وجه بزيادة عدد الأشجار المزروعة حول مركز التدريب لإعطاء الشكل الحضاري والجمالي المطلوب للمركز.

وتفقد الوزير ورشة التبريد والتكييف، والتى يتم فيها المحاكاة الواقعية الأعطال الموجودة فى بعض الأجهزة المنزلية كالثلاجات والفريزر ومبردات المياه والمكيفات بأنواعها، في 46 محاضرة كاملة.

كما تفقد الوزير ورشة الفندقة الشاملة والتى ما زالت تحت الإنشاء والتطوير، ووجه بسرعة استكمال مراحلها وتجهيزها لتكون على غرار الفنادق الكبيرة الموجودة داخل المحافظة، وتوفير التدريب فيها على جميع المهن المتعلقة بعملية الفندقة بشكل متكامل يضمن للشباب مستويات مهارية عالية فى جميع المهن.

وتفقد الوزير ورشة التفصيل والحياكة الموجودة داخل المركز، وأثنى على المنتجات التى قامت المتدربات بصنعها خلال فترة التدريب، مشجعاً الفتيات على المضي قدماً نحو تحقيق أحلامهن بعد انتهاء فترة التدريب بعمل مشروعات صغيرة لهم بالتعاون مع بعضهن البعض، والعمل على وضع خطط لتسويق منتجاتهن ودراسة الأسواق، موجها المديرية بتوفير كل الأجهزة والمعدات الحديثة التى تلزم الفتيات مثلها مثل المصانع الكبيرة الموجودة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وكان الوزير استمع خلال تفقده مركز التدريب لشرح من مدير مديرية القوى العاملة عبده هاشم والمدربين العاملين بالمركز، حول أعمال الورش التدريبية والمحقق خلال الفترة السابقة، وما توفره تلك الورش للشباب من تدريب مهني متقدم وفقاً لأحدث النظم التدريبية العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى.

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